Jornalista da CNN sobre recepção a Bolsonaro: 'Meia dúzia de gato pingado'

Imagens mostram apoiadores em frente à sede do PL aguardando Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/CNN) CNN Rafael Colombo debochou da quantidade de apoiadores que aguardavam a chega do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na sede do PL, na manhã desta quinta-feira (28/3). Para o jornalista, a quantidade de apoiadores foi equivalente a "meia dúzia de gato pingado". O jornalista daRafael Colombo debochou da quantidade de apoiadores que aguardavam a chega do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na sede do PL, na manhã desta quinta-feira (28/3). Para o jornalista, a quantidade de apoiadores foi equivalente a "meia dúzia de gato pingado".

A "meia dúzia de gato pingado" que defende o ladrão de jóias. pic.twitter.com/GuCttbqEa6 %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 30, 2023









"Professor Marco Antônio Villa não está justificado aquela expectativa de muita gente esperando o ex-presidente, né? Aí na porta do hotel, como diz aquela velha expressão popular, com todo respeito, meia dúzia de gato pingado né?", apontou o jornalista Rafael Colombo.





"É. Meia dúzia de gato pingado. Dá para contar, as imagens não mentem. Pouca gente no aeroporto, menos ainda em frente à sede do PL", completou o professor Villa.

Bolsonaro de volta ao Brasil





Jair Bolsonaro pousou em Brasília às 6h38 , no Aeroporto Internacional de Brasília. Uma equipe de agentes da Polícia Federal (PF) acompanhou o ex-presidente, pouco depois do pouso. Trata-se de um procedimento padrão para ex-presidentes, que não saem diretamente pelo saguão do aeroporto.





Após o pouso, Jair Bolsonaro seguiu para a sede do Partido Liberal (PL), para um evento com aliados . A esposa dele e ex-primeira-dama Michelle, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já aguardavam o ex-presidente no local.