Bolsonaro sobre EUA: 'Lá é o Estado brasileiro que deu certo'

Após ficar três meses nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o país norte-americano é o "Estado brasileiro que deu certo". A declaração do ex-presidente é controversa com o discurso de patriota, recorrentemente ressaltado por Jair Bolsonaro e usado como bandeira em suas campanhas eleitorais.

Aos aliados, na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, na manhã desta quinta-feira (30/3), Bolsonaro disse que o sonho dele é "seguir o modelo do estado norte-americano". Para ele, a "grande maioria das ações são benéficas" à população. "Tudo lá é aquilo que nós queremos implantar aqui também", disse.

"Liberdade de expressão; propriedade privada, que nós queremos implantar aqui também; a questão da criminalidade; legítimo direito de defesa. O que mais é importante? A liberdade, para gente poder trabalhar, se expressar e tocar a vida", exemplifica Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (30/3) (foto: Reprodução/AFP)

O ex-presidente chegou à sede do PL por volta das 8h. Ele entrou no local pela garagem e não recepcionou os apoiadores que o aguardavam do lado de fora. Alguns aliados do ex-presidente foram à sede para encontrá-lo.