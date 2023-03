Harry Potter, jóias e mais: veja os memes da volta de Bolsonaro ao Brasil

As piadas sobre Bolsonaro voltar ao Brasil em um avião do Harry Potter foram muito compartilhadas (foto: Reprodução / Twitter)

Bolsonaristas e oposição só falam de uma coisa nesta quinta-feira (30/3): a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil. Depois de passar três meses nos Estados Unidos, ele desembarcou no Aeroporto de Brasília, por volta das 6h38 e, em seguida, seguiu para a sede do Partido Liberal (PL), onde se encontra com lideranças e apoiadores.

Nas redes sociais, boa parte das mensagens é de apoio ao ex-presidente. A frase “o capitão voltou” chegou a ficar em alta no Twitter. As palavras de ordem foram entoadas por bolsonaristas que aguardavam Bolsonaro no saguão de desembarque do aeroporto. “Hoje o Brasil acordou mais forte”, comentou um dos perfis.

As postagens ainda exaltam grande quantidade de apoiadores no local, o que teria causado trânsito intenso nas vias de acesso ao local. “Hoje, os ‘jornalistas’ e ‘políticos’ de esquerda tentaram esconder a multidão de todas as formas. Mas será que eles não entenderam que todo mundo tem um celular hoje?”, acusou um bolsonarista. “Linda recepção”, elogiou outro.



À chegada de Bolsonaro pic.twitter.com/eNqyW0ryPK %u2014 Reinaldo Gusmão (@reinaldogusmao) March 30, 2023





Enquanto os bolsonaristas elogiam a chegada do ex-presidente, os contrários debocham da presença dos apoiadores no local. Isso porque Bolsonaro deixou o local por uma saída lateral do aeroporto, sem interação com os que lhe esperavam. “Tinha uns 100 (apoiadores) em uma região do aeroporto, mas levaram um chapéu da PF, que conduziu o Bolsonaro por outro portão”, riu uma usuária do Twitter.

Vale lembrar que o número de bolsonaristas no local também virou motivo de piada. Muitos perfis compartilharam o vídeo do jornalista Rafael Colombo, da CNN, que disse que a quantidade de apoiadores foi equivalente a "meia dúzia de gato pingado".

Um outro perfil sugeriu que a recepção não passou de uma festa comum. “Quando eu for para a Disney e resolver esticar as férias por três meses, também quero festa quando eu chegar no aeroporto. Vou avisar no Twitter quando isso acontecer”, debochou o influenciador Código Falado.

DIA LINDO EM BRASÍLIA!!! JÁ TÔ CHEGANDO NO AEROPORTO COM A TURMA PARA RECEBER O MITO!!! %uD83D%uDC9A%uD83D%uDC9B pic.twitter.com/fdPf7bXfze %u2014 CORONEL SIQUEIRA %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC02%uD83D%uDC03%uD83D%uDC04 (@direitasiqueira) March 30, 2023 - Camisa da seleção: R$100,00

- Bandeira do Brasil: R$50,00

- Caravana pro aeroporto: R$200,00

- Ser abandonado pelo mito e voltar pra casa humilhado (novamente):

NÃO TEM PREÇO! https://t.co/VxiNV0mdhe %u2014 Heitor Henrique (@HeitorHenrique_) March 30, 2023 "Brasil na quinta-feira - ' Jair Bolsonaro retorna ao país'



Brasil na sexta-feira - 'Ta na hora do Jair já ir embora' https://t.co/JBPavh0Ydm " %u2014 Cris Albu %uD83C%uDF1F%uD83D%uDEA9 #PSOL (@crisalbu) March 30, 2023 a minha cabeça a cada meia hora %u201Ce aí Bolsonaro? tá voltando?%u201D (*voz da Gleisi*) KKKKKKKK %u2014 Carla (@carlaqafonso) March 30, 2023

Caso das jóias

A polêmica envolvendo kits de jóias, com valores de cifras milionárias, dados de presente pela Arábia Saudita a Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle Bolsonaro, também viraram motivo de piadas. “Guardem suas jóias porque o ladrão está em Brasília”, publicou um internauta, relacionando a chegada de Bolsonaro com a demora para a entrega das jóias.

O humorista Antonio Tabet, do canal Porta dos Fundos, comparou os apoiadores de Bolsonaro a vendedores ambulantes de ouro. “Patriotas já começam a acampar no Aeroporto Internacional de Brasília para recepcionar o mito. Selva!”, publicou.

Patriotas já começam a acampar no Aeroporto Internacional de Brasília para recepcionar o mito. Selva! pic.twitter.com/3A7N7srCvU %u2014 Antonio Tabet (@antoniotabet) March 29, 2023

Outro fato que não passou despercebido foi o avião em que Bolsonaro chegou ao país. A aeronave da Gol tem pintura externa e externa com referências a Harry Potter, personagem da escritora J.K. Rowling. E não faltaram comparações de Bolsonaro com Voldemort, o grande vilão na história do bruxinho. “Voldemort chegou a bordo do Harry Potter da Gol”, brincou um perfil.

“O avião era do Harry Potter, mas trouxe um filhote mal feito do Voldemort”, pontuou outro. Bolsonaro é comparado com o vilão desde a campanha eleitoral de 2022, especialmente por Anitta, que usava o apelido para criticar o então candidato à reeleição.