ALMG: Base governista pretende votar projetos em 2º turno na próxima semana

O tempo de tramitação dos projetos relativos ao governo na ALMG é alvo de críticas pela oposição (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Gustavo Valadares (PSDB), afirmou que pretende votar projetos relativos ao Executivo estadual em 2%u2070 turno até o fim da próxima semana. Nesta terça-feira (4/4), a administração de Romeu Zema (Novo) conseguiu três vitórias em 1%u2070 turno no plenário.

"Cada deputado tem todo o direito de apresentar requerimentos propondo audiências públicas para qualquer assunto. O que que eu quero como lider de governo é tentsr aprovar esses projetos em 2%u2070 turno até a próxima semana. Não será fácil, são muitas emendas, ainda há muita coisa para ser acertada, então não sei se vou conseguir", disse Valadares, em entrevista na ALMG, nesta terça.









O tempo de tramitação dos projetos relativos ao governo na ALMG é alvo de críticas pela oposição. Deputados apontam que não há tempo necessário para que os assuntos sejam debatidos pela população e até mesmo entre os parlamentares.





"O governo tem maioria na Assembleia. Dos três blocos, dois o apoiam e 56 parlamentares compõem a base do governo. Então eles vão tentar ditar seu ritmo. A nossa tarefa é cuidar do processo democrático. Interessa a quem a ausência de debate?", questionou a deputada Beatriz Cerqueira (PT).





Para a vice-líder da oposição na Assembleia, Lohanna Lima (PV), a atividade dos parlamentares contrários ao governo é dificultada pelo volume de propostas da base aliada em andamento na casa.





"É difícil falar sobre o tempo necessário, porque as pautas surgem. Por exemplo, estávamos prontos para votar a reforma administrativa quando o governo protocolou um projeto que extinguia quatro mil cargos da educação, levava para o ensino militar e acabava com a gratificação pelo doutorado. Pela seriedade do projeto, tivemos que nos concentrar nele. Então se o governo continuar com esse poder de fogo, trazendo projetos problemáticos em cima de projetos problemáticos, é lógico que nossa atenção vai ter de se dividir", afirmou a parlamentar em entrevista.