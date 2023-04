PEC que tira Detran da Polícia Civil é aprovada em 1° turno na ALMG

Os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) votaram a favor da PEC 71/2021, que transfere a responsabilidade do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG) da Polícia Civil para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Deputados ainda devem votar a reforma administrativa e o aumento de salário do governador Romeu Zema (Novo)

Depois de cinco horas de deliberações, a votação terminou com 52 votos a favor e 13 contra. Para a PEC ser aprovada, eram necessários votos de três quintos do parlamento, ou seja 48 deputados estaduais.

Na pauta de hoje da ALMG, ainda constam as votações de dois Projetos de Lei (PL): o 415/2023, que prevê o aumento salarial do governador Romeu Zema (Novo) e dos seus secretários em cerca de 300%, e o 358/2023, que promove uma reforma administrativa no Executivo.