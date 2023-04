Padilha: Senado e Câmara fecham acordo sobre comissão mista para votar MPs

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta terça-feira (4/4) ter feito um acordo com a Câmara e o Senado para que sejam instaladas comissões mistas para a votação de quatro medidas provisórias (MP). Estão entre elas a que versa sobre a estrutura da nova Esplanada, a que muda as regras do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) e a do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família.

“Vamos trabalhar para a aprovação do conteúdo de todas elas e priorizando como instalação de comissão mista aquelas que os parlamentares querem debater: a recriação dos ministérios (por exemplo) já tem acordo para comissão mista no começo da próxima semana. A do Carf tem interesse grande no debate nas comissões mistas. O Novo Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o programa de aquisição de alimentos e o Mais Médicos devem ser instalados. Há acordo para instalar já na próxima semana. Vamos trabalhar para instalar mais urgentemente aquelas que expiram no mês de junho”, listou o ministro.

A instauração das comissões mistas foi motivo de embate entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), travando votações das MPs no Congresso. Lira queria manter o rito implementado durante a pandemia, em que as MPs seriam apreciadas primeiro pela Câmara para depois serem enviadas à Casa Alta. Pacheco, porém, trouxe de volta as comissões mistas, argumentando que a medida está prevista na Constituição. Isso gerou a retomada da influência do Senado no rito das MPs.