Lula cancela almoço com ministro da Defesa e generais do Exército

Presidente Lula e ministro da Defesa, José Múcio (foto: Ricardo Stuckert) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou um almoço agendado com generais do Exército nesta segunda-feira (3/4). O encontro faria parte da estratégia do Ministério da Defesa, comandado por José Múcio, para distensionar a relação do governo com os militares.





A cerimônia de apresentação dos novos oficiais acontecerá a partir das 16h de amanhã, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Foram promovidos 56 oficiais para cargos de oficiais generais das três Forças militares: Exército (general de brigada), Marinha (contra-almirante) e Aeronáutica (brigadeiro).

Também estarão presentes no evento os chefes das Forças Armadas, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva (Exército); o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen (Marinha); e o tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica), além do ministro José Múcio. A cerimônia ocorre três vezes por ano.

Lula, que pouco antes da pneumonia cumpria uma intensa agenda de compromissos, inclusive com os setores militares, visitou o complexo da Marinha em Itaguaí, no Rio de Janeiro, em 23 de março. Com o cancelamento do almoço no Quartel General, em Brasília, hoje, ainda não está prevista uma nova data.