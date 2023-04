Receita Federal pode arrecadar até R$ 15 bilhões com taxação de apostas

Tributação de empresas on-line tem gerado críticas a Haddad e Lula (foto: Sergio Lima/AFP)





O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews, nesta segunda-feira (3/4), que a Receita Federal prevê arrecadar entre R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões com a taxação de sites de apostas on-line. O valor é o dobro do que o previsto inicialmente, quando o assunto ganhou força na equipe econômica do governo Lula.





Haddad afirma que não é justo não tributar uma atividade quando muitas pessoas nem concordam que ela exista no Brasil. "Mas é uma realidade. Se é uma realidade do mundo virtual, nada mais justo que a Receita tributar", afirmou o ministro, explicando que a equipe trabalhava com a previsão de R$ 6 bilhões.



O ministro também explica que existem empresas de comércio on-line que fazem vendas comuns, como se fossem remessa de pessoa para pessoas. Isso é uma uma forma de não pagar tributos. Essas empresas também serão taxadas.

Haddad afirma que as empresas brasileiras e estrangeiras sofrem com a competição desleal de dois players do mercado global, por isso cobram providências do governo.

As empresas que podem estar na mira do Ministério e da Receita Federal são as populares Shein e Shopee. Essa proposta de tributação gera críticas ao ministro e ao governo Lula nas redes sociais, mas recebe apoio de setores do empreendedorismo, que chamam a atividade de "contrabando digital".

Ainda em entrevista ao programa, Haddad diz que as medidas serão tomadas com o intuito de incrementar a arrecadação na Casa em até R$ 150 bilhões para viabilizar as metas do arcabouço fiscal.