Lula vai apresentar novas medidas de governo antes de viagem à China

Lula deve relançar o programa "Água para todos" antes de ir para a China (foto: Ricardo Stuckert/Reprodução)

Antes de embarcar para China na terça-feira da semana que vem (11/4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai apresentar novas medidas do governo em reunião ministerial que marca os primeiros 100 dias de mandato, na segunda-feira (10/4). O balanço da marca centénaria também será divulgado.









Entre os programas que serão relançados, o ministro antecipou o "Água para todos", que promove a universalização do acesso à água em áreas rurais, visando garantir, também, a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade.



"Faz parte dessas ações, por exemplo, o relançamento do programa 'Água para todos', o novo plano de investimento, assim também como programas voltados para área da educação, que o presidente fará agenda assim que retornar da China", explicou Rui Costa.





Na área de educação, as medidas devem procurar fortalecer o ensino em tempo integral e a escolarização na idade certa. A ênfase dos programas é ter repercussão pelos próximos quatro anos.





O presidente deve se encontrar com o mandatário chines, Xi Jinping, no dia 14. O retorno de Lula da viagem diplomática à China está marcado para o dia 15.





Lula discorda de 'pessimistas'





Em reunião com os ministros do governo, na manhã desta segunda-feira (3/4), o petista criticou as avaliações negativas , que dizem que o Produto Interno Bruto (PIB) vai crescer apenas 0,1% por ano. "Vamos crescer mais do que os pessimistas estão prevendo", disse o presidente.





Lula disse ainda que os resultados vão aparecer quando as pequenas e médias empresas começarem a crescer e as pessoas começarem a consumir mais. "Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzirem mais, começarem a comprar mais, começarem a vender mais, a gente vai perceber que a economia vai dar um salto importante", declarou.