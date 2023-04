Lula discorda de 'pessimistas': 'A economia vai dar um salto importante'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse, em tom otimista, que a "economia vai dar um salto importante". Em reunião com os ministros do governo, na manhã desta segunda-feira (3/4), o petista criticou as avaliações negativas, que dizem que o Produto Interno Bruto (PIB) vai crescer apenas 0,1% por ano. "Vamos crescer mais do que os pessimistas estão prevendo", disse o presidente.









O presidente também relembrou que no seu primeiro mandato (2003 - 2006), os especialistas também diziam que a economia do país não iria crescer. "Vamos crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai acontecer mais coisas no Brasil do que as pessoas estão esperando".

Para Lula o papel do governo é apostar que o país vai "dar certo" e que os resultados vão depender da disposição do trabalho de sua equipe.





"Vai depender muito, mas muito, da disposição do governo, da disposição e do discurso da área econômica, do setor da área produtiva, porque se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre. Se você está numa corrida de cavalo dizendo que seu cavalo é pangaré, que está com gripe, que está cansado, ninguém vai fazer nenhuma aposta", declarou.





Conforme Lula, os detalhes da reunião ministerial devem ser informados depois do encontro, já que a imprensa não pôde acompanhar, mas adiantou que o governo tem bons "resultados".





"Se você olhar para a cara do ministro [da Agricultura] Fávaro, que voltou da China agora com o grupo de empresários, você vai perceber que ele é 150% de otimismo. Se você olhar para a cara do Haddad [ministro da Fazenda] depois do marco regulatório que ele fez , olha a cara dele de felicidade. Nós acreditamos que vai passar a nossa tão sonhada nova política tributária neste país. Nós estamos achando que vai acontecer tudo aquilo que a gente anunciou de investimento em bolsas de estudos. E nós estamos acreditando que este país vai voltar a ser um país em crescimento em geração de emprego", disse.