Deputados querem sessão solene em homenagem ao Papa Francisco

Um grupo de 35 deputados quer realizar uma sessão solene em homenagem ao Papa Francisco pelos dez anos de pontificado do religioso, comemorado em 13 de março. Os parlamentares argumentam que pela primeira vez um papa aproximou a Igreja e o povo do discurso de "amor, tolerância e respeito".

"Pela primeira vez na história um Papa realizou encontros com os movimentos sociais, compartilhou decisões com um grupo de cardeais (intitulado G8), recebeu em audiência pessoas transexuais, se manifestou contra leis que criminalizam a homossexualidade, defendeu a igualdade entre homens e mulheres, pediu perdão pelos crimes da igreja durante a colonização das américas, visitou campos de refugiados sírios na Europa, atua de forma destacada na resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, defende de forma intransigente a democracia e as instituições, entre tantas outras ações e demonstrações de apreço ao próximo", escreveram os deputados na justificativa.