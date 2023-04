Ex-ministro de Bolsonaro admite à PF que omitiu pacote de joias

Jair Bolsonaro recebeu 3 conjuntos de joias da Arábia Saudita (foto: EVARISTO SA / AFP) O Globo. O ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque admitiu à Polícia Federal (PF) que não informou aos fiscais da Receita Federal que ele portava um dos estojos de joias dado pelo governo da Arábia Saudita. Bento prestou depoimento sobre o caso no dia 14 de março. As informações são do jornal





Bento também disse à Polícia Federal que, quando percebeu que Marcos André havia sido parados pelos fiscais, ele retornou à área da alfândega para tentar liberar as joias apreendidas, mas não comentou sobre a outra caixa que portava.



De acordo com o depoimento do ex-ministro, uma das caixas estava em sua bagagem porque não havia mais espaços nas malas de Marcos André dos Santos Soeiro, seu assessor na época.





Bento Albuquerque alega que não avisou Jair Bolsonaro (PL) sobre os presentes e que só abriu o pacote um dia depois de desembarcar em São Paulo. O pacote ficou guardado pouco mais de um ano no cofre do Ministério de Minas e Energia, até ser entregue à Presidência.





Conjunto de joias





O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu três conjuntos de joias do governo da Arabia Saudita. Em outubro de 2021, a comitiva do governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente presentes dados por sauditas. Na ocasião, os bens não foram declarados pela comitiva liderada pelo ex-ministro Bento Albuquerque e a caixa de presentes, estimada em R$ 1 milhão, passou pela alfândega.





Já o segundo pacote de joias foi retido pela Receita Federal . No dia 26 de outubro daquele ano, durante fiscalização de passageiros que desembarcavam em Guarulhos (SP), vindos da Arábia Saudita, agentes da alfândega encontraram na bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor de Bento Albuquerque, uma escultura de um cavalo com cerca de 30 centímetros, dourada, com as patas quebradas. Dentro da peça estavam os estojos com as joias e o certificado de autenticidade da empresa suíça Chopard.





Este segundo conjunto foi estimado em cerca de R$ 16,5 milhões e seriam, supostamente, presentes para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro. Após a repercussão do caso, Michelle negou ter conhecimento das joias.









O Estado de S. Paulo, diferentemente dos outros presentes, este foi recebido em mãos pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, durante uma comitiva a Doha, no Catar, e em Riade, na Arábia Saudita, entre os dias 28 e 30 de outubro de 2019. Na última semana, um terceiro pacote foi revelado . Conforme informado pelo jornal, diferentemente dos outros presentes, este foi recebido em mãos pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, durante uma comitiva a Doha, no Catar, e em Riade, na Arábia Saudita, entre os dias 28 e 30 de outubro de 2019.