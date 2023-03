Bolsonaro recebeu segundo pacote de joias pessoalmente, diz jornal

Bolsonaro em encontro diplomático na Arábia Saudita em 2019, antes de comitiva brasileira voltar ao país e retornar com joias (foto: Jose Dias/PR) O Estado de S. Paulo nesta terça-feira (7/3) mostra que declaração atestando o recebimento dos itens foi visualizada pelo ex-presidente. O segundo pacote de joias trazido pela comitiva do Ministério de Minas e Energia foi entregue pessoalmente a Jair Bolsonaro (PL) em novembro do ano passado. Documento divulgado pelo jornalnesta terça-feira (7/3) mostra que declaração atestando o recebimento dos itens foi visualizada pelo ex-presidente.









Além de citar o conteúdo do pacote, o documento tem a assinatura do funcionário Rodrigo Carlos do Santos em 29 de novembro do ano passado e um campo assinalado positivamente para a questão “visualizado pelo presidente?”.



Joias



Segundo a apuração do jornal paulistano, as joias trazidas pelo então ministro Bento Albuquerque em 2021 ficaram por mais de um ano nos cofres do Ministério de Minas e Energia. No mesmo voo em que o estojo foi transportado ao Brasil, um outro conjunto com colar, brincos relógio e anel avaliado em R$ 11,5 milhões chegou ao país, mas foi apreendido pela Receita Federal quando um assessor do ministro tentou entrar ilegalmente com elas em território nacional.





No sábado (4/3), Jair Bolsonaro negou que recebeu as joias e que elas foram trazidas de forma ilegal . O ex-presidente também desmentiu a hipótese de que os presentes seriam destinados à Michelle Bolsonaro.





A legislação determina que presentes trocados entre países, como o caso das joias oriundas do governo saudita, devem ser direcionados ao acervo público.





Também nesta terça-feira, o portal G1 publicou que agentes da Polícia Federal descobriram que o segundo pacote de joias sauditas foi listado como acervo privado de Bolsonaro. A PF ouvirá os funcionários que fizeram o transporte dos itens e vai apurar se o ex-presidente os levou para fora do país.