Jair Bolsonaro deve voltar ao Brasil no próximo dia 15

Ex-presidente promete liderar a oposição (foto: Reprodução/AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode retornar ao Brasil na próxima semana, no dia 15 de março. A informação é do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do ex-presidente. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022 e até o momento não tinha informado uma data de retorno.

"Acabou a espera! Bolsonaro vem aí! No dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo volta para o Brasil. Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso País. Juntos, vamos fazer uma oposição forte e responsável, pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família!", disse o senador Flávio Bolsonaro primeiramente.

Em seguida, Flávio deletou a publicação e disse que a data ainda não foi confirmada e, quando for, será informada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder @jairbolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok!", corrigiu.





Em entrevistas recentes, Bolsonaro havia afirmado que retornará ao país para "liderar a oposição".