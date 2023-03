Lula deve viajar à China no final de Março

De acordo com o Itamaraty, viagem de Lula à China será no final de março (foto: Ricardo Stuckert/PR) Correio Braziliense apurou com fontes do governo que a chegada de Lula será no dia 27 de março, em Pequim, e o presidente ficará no país até o dia 30, de acordo com um programa preliminar. O Ministério das Relações Exteriores informou nessa segunda-feira (6/3) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará à China no final de março. Em comunicado à imprensa, o Itamaraty não confirmou as datas da viagem, mas oapurou com fontes do governo que a chegada de Lula será no dia 27 de março, em Pequim, e o presidente ficará no país até o dia 30, de acordo com um programa preliminar.

Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), um dos temas que Lula tratará durante a viagem é a atração de investimentos da China ao Brasil, especialmente na área de energia limpa e desenvolvimento sustentável. Lula também quer o apoio da China na negociação de paz entre a Rússia e a Ucrânia.





Outro tema na pauta é a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff ao banco dos BRICS, o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) que tem sede em Xangai. Dilma deve acompanhar o presidente na visita.





De acordo com o roteiro inicial para a viagem, Lula chega em Pequim no dia 27 de março. O dia 28 será o principal da agenda junto ao governo chinês, quando o petista deve reunir-se com o líder chinês, Xi Jinping. No dia 29, Lula terá compromissos em Pequim e no dia 30, em Xangai.