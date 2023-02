Lula quer Dilma como presidente de Banco do Brics até março

Lula quer substituir Troyjo por Dilma até o fim do mês, antes da sua viagem à China, prevista para março (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O presidente Lula pretende que a substituição do economista Marco Troyjo no Banco do Brics seja resolvida já nas próximas semanas, antes da viagem que ele fará à China, prevista para março.

A candidata do petista para o cargo é a ex-presidente Dilma Rousseff, e ele pretende chegar ao gigante asiático com ela na comitiva.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já conversou com Troyjo sobre o desejo do governo de que ele renuncie ao cargo. O economista foi eleito para o cargo em maio de 2020 para um mandato de cinco anos —que só se encerraria em 2025.

A permanência de Troyjo, indicado pelo governo de Jair Bolsonaro para o cargo, é considerada insustentável: entre outras críticas, ele chegou a chamar Lula de "presidiário" quando era comentarista da rádio Jovem Pan, em 2018.