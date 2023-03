Governo Lula não participa de declaração de 55 países contra Daniel Ortega

Governo Lula tentou negociar diálogo, mas proposta não foi aprovada (foto: Reprodução/AFP)



O governo Lula decidiu não assinar a declaração conjunta de 55 países, que denuncia os crimes de Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU na última sexta-feira (3/3).

08:50 - 06/03/2023 Carlos Bolsonaro não apresentou licença à Câmara para ficar nos EUA UOL, o Itamaraty, - Ministério das Relações Exteriores - está acompanhando a situação de perto e chegou a sugerir mudanças no texto final pedindo que houvesse espaço para um diálogo. A proposta não foi aceita e por isso o Brasil optou por não aderir ao texto, que foi considerado como "inadequado". De acordo com o, o Itamaraty, - Ministério das Relações Exteriores - está acompanhando a situação de perto e chegou a sugerir mudanças no texto final pedindo que houvesse espaço para um diálogo. A proposta não foi aceita e por isso o Brasil optou por não aderir ao texto, que foi considerado como "inadequado".





Conforme a constatação da ONU, o regime do presidente Daniel Ortega praticou crimes contra a humanidade. "Violações generalizadas dos direitos humanos que equivalem a crimes contra a humanidade estão sendo cometidas contra civis pelo governo da Nicarágua por razões políticas".

O relatório ainda afirma que "os supostos abusos - que incluem execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, tortura, privação arbitrária da nacionalidade e do direito de permanecer no próprio país - não são um fenômeno isolado, mas o produto do desmantelamento deliberado das instituições democráticas e da destruição do espaço cívico e democrático".

Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanhã e Frnaça são alguns dos países que assinaram a declaração conjunta. Os país da América Latina, Chile, Peru, Guatemala, Paraguai e Equador também assinaram a declaração.