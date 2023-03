Ciro Nogueira sobre Bolsonaro e joias: 'PT acusa honra de um líder honesto'

Para o ex-ministro de Bolsonaro, PT tenta destruir a imagem de um líder "honesto" (foto: Evaristo Sa/AFP) O ex-ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira (PP-PI) saiu em defesa de Jair Bolsonaro (PL) após a repercussão do caso das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, que o governo Jair Bolsonaro é suspeito de tentar trazer ao Brasil de forma ilegal. Para ele, PT, sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está tentando prejudicar a imagem do ex-presidente.









Para Ciro, se o governo Lula continuar atacando a gestão passada, o Brasil "vai indo para trás".





"E o Brasil vai acabar indo para onde o PT só olha: para trás", completou.

E o Brasil vai acabar indo para onde o PT só olha: para trás. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) March 5, 2023

Joias para Michelle

No dia 26 de outubro de 2021, durante fiscalização em passageiros que desembarcavam em Guarulhos, São Paulo, vindos da Arábia Saudita, agentes da alfândega encontraram na bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor de Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia a época, uma escultura de um cavalo com cerca de 30 centímetros, dourada e com as patas quebradas. Dentro da peça estavam os estojos com as joias e o certificado de autenticidade da empresa suíça.

Para que as peças fossem retiradas, assim como qualquer objeto com valor superior a US$ 1 mil, seria necessário o pagamento do imposto de importação, referente a 50% do valor estimado do item, e mais uma multa de 25% por tentar entrar de forma ilegal no Brasil.





Os bens poderiam ter sido desembarcados como um presente oficial para o presidente da República. Contudo, caso fosse este o meio adotado, seriam do Estado brasileiro e não da primeira-dama ou da família Bolsonaro.

Bento Albuquerque admitiu ao Estadão que trouxe o presente para Michelle, mas afirmou que não sabia do conteúdo do pacote.

"Como era uma joia, a joia não era para o presidente Bolsonaro, né... Deveria ser para a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. E o relógio e essas coisas, que nós vimos depois, deveriam ser para o presidente, como dois embrulhos."