PF abre inquérito para investigar entrada de joias ilegais no Brasil

Joias que seriam presentes do governo da Arábia Saudita para a primeira-dama Michelle Bolsonaro, avaliadas em R$ 16,5 milhões, entraram de forma ilegal no Brasil (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A tentativa de entrar ilegalmente com joias no Brasil, trazidas por um membro da comitiva do governo, comandada pelo então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, de uma viagem à Arábia Saudita em outubro de 2021, será investigada pela Polícia Federal.O inquérito ficará a cargo da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em São Paulo.O homem que trazia os bens não declarou, o que é obrigatório para todos itens avaliados acima de mil doláres. Após um raio-x na bagagem do aeroporto de Guarulhos, a Receita Federal apreendeu os itens com um dos integrantes da comitiva.Pela legislação, para retirar os acessórios, o homem deve pagar uma taxa de 50% sob o valor e mais uma multa de 25% por não ter declarado.

Colar, brincos, anel e um relógio avaliados em R$ 16,5 milhões seriam presentes da monarquia saudita para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro.



O governo de Jair Bolsonaro (PL) tentou recuperar as joias pelo menos oiro vezes. Nestas tentativas, o governo chegou a acionar ministérios de Minas e Energia e o das Relações Exteriores. A chefia da Receita Federal também foi contatada.



Nos últimos dias do governo Bolsonaro, o primeiro-tenente da Marinha Jairo Moreira da Silva embarcou em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com a missão de retirar as joias. O militar argumentou que os bens de um governo não deveriam ficar com a gestão que o sucessedeu.

Joias

As joias foram escondidas dentro de uma escultura de um cavalo, que teve suas patas quebradas, junto de um certificado de autenticidade da fabricante suíça Chopard.