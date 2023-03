Carmen sobre atos golpistas: STF tem condições de julgar o volume de casos

Mais de 1500 pessoas foram presas em decorrência dos ataques na Praça dos Três Poderes (foto: Reprodução/Roda Viva)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmen Lúcia frisou, nessa segunda-feira (6/3), que o Supremo tem condições de julgar o grande volume de processos oriundos dos atos terroristas de 8 de janeiro, em Brasília, que levaram à prisão de cerca de 1500 pessoas. Durante participação no programa, da TV Cultura, a magistrada avaliou que a Corte tem recursos tecnológicos muito melhores do que nas últimas duas décadas.