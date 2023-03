Michelle Bolsonaro: auditor que barrou joias já estrelou série de TV

Auditor-fiscal que atuou no caso das joias dadas a Bolsonaro atuou em reality show (foto: Reprodução: Discovery +) Um dos agentes responsáveis por garantir a apreensão das joias supostamente destinadas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o auditor-fiscal da Receita Federal Mario de Marco Rodrigues de Souza teve seu trabalho retratado na série "Aeroporto - área restrita", do Discovery +. De Marco, como é conhecido na Receita, atua como delegado-adjunto e substituto do maior aeroporto da América Latina, o terminal de Guarulhos.









Em um episódio da série, De Marco mostra sua rotina de controle aduaneiro, quando intercepta uma passageira tentando entrar no país com caixas de brinquedos e celulares irregulares, que seriam posteriormente vendidos.





Caso das joias

O Estado de S. Paulo, integrantes do governo Bolsonaro desembarcaram no país, pelo aeroporto de Guarulhos, com um conjunto de joias de diamantes avaliado em R$ 16,5 milhões, em outubro de 2021.



Leia mais: Valor de joias da Arábia supera o usual e aumenta suspeitas no caso De acordo com reportagem do jornal, integrantes do governo Bolsonaro desembarcaram no país, pelo aeroporto de Guarulhos, com um conjunto de joias de diamantes avaliado em R$ 16,5 milhões, em outubro de 2021.





As joias — que seriam presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro — foram encontradas na mochila de um assessor do ex-ministro das Minas e Energia Bento Albuquerque e, posteriormente, apreendidas.



Ainda segundo o jornal paulista, o governo Bolsonaro tentou reaver o conjunto com colar, anel, relógio e um par de brincos da marca Chopard em pelo menos quatro ocasiões, uma delas um dia antes do ex-presidente viajar para os Estados Unidos.





As joias foram apreendidas por não terem sido devidamente declaradas. A legislação brasileira determina a declaração obrigatória na entrada no país de qualquer bem avaliado em mais de mil dólares (pouco mais de R$ 5 mil). O resgate do item apreendido é feito pagando um tributo a 50% do valor estimado do material, além de uma multa de 25% sobre o valor cheio. No caso das joias, o valor chegaria a R$ 12,3 milhões.