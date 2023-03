Assessor de Bolsonaro pediu liberação de joias apreendidas; veja ofício

Joias que seriam presentes do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, avaliadas em R$ 16,5 milhões, entraram de forma ilegal no Brasil

A tentativa do coronel está registrada em um ofício, emitido no dia 28 de dezembro de 2022 - última tentativa do governo Bolsonaro tentar recuperar as joias -, dois dias antes do ex-presidente Jair Bolsonaro deixar o país.