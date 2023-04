Gleisi para Ciro Nogueira: 'Lula está reconstruindo o que vocês destruíram'

A deputada federal Gleisi Hoffmann e o presidente Lula (foto: EVARISTO SA / AFP) A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), rebateu as críticas feitas pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro chefe da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com Gleisi: “Lula está reconstruindo o que foi destruído durante a gestão Bolsonaro”.





Tem pessoas q acham q governos só começam qdo elas estão dentro. Lula já fez mais pelo país em 3 meses do q seu antecessor, apoiado por Ciro Nogueira, em 4 anos. O q Lula está fazendo é reconstruir o q vcs destruíram. Está atualizando o país q vcs levaram ao atraso %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 2, 2023

Em entrevista ao “Correio Braziliense”, Ciro Nogueira disse estar confiante que a direita retornará ao poder no Brasil. “Os partidos de esquerda só elegeram 140 deputados, são minoritários. Hoje, a maioria da população tem um perfil de centro e centro-direita. Perdemos essa eleição de presidente mais por erros nossos e, também, pelo massacre da mídia, de forma injusta, contra Bolsonaro, na reta final da campanha”, disse.





Ele citou os erros que levaram à derrota de Bolsonaro, como o episódio de Roberto Jefferson, que efetuou disparos de fuzil contra os agentes da Polícia Federal, e da deputada Carla Zambelli, ao perseguir armada um homem às vésperas das eleições.

“Como você vai controlar um louco como o Roberto Jefferson? Difícil. Tem que condenar uma deputada que sai correndo atrás de homem negro com um revólver na mão dois dias antes da eleição. É inacreditável. São coisas do imponderável. Não é culpa do presidente Jair Bolsonaro ou minha”, afirmou.