Ciro Nogueira sobre reprovação de Lula: 'governo já está ladeira abaixo'

Ciro Nogueira tem propagado críticas constantes nos primeiros meses do Governo Lula (foto: AGÊNCIA BRASIL/REPRODUÇÃO; Ricardo Stukert/PR)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro chefe da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi às redes sociais criticar os primeiros três meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para o parlamentar, o governo não resiste a uma crise de um mês de reclamações e já derrete.





Ciro Nogueira fez os comentários em relação a nova pesquisa divulgada pelo DataFolha, que mede o índice de aprovação do Governo Lula. Na ocasião, o levantamento mostra que a reprovação do petista se iguala à de Bolsonaro em apenas três meses de governo.



"O que a pesquisa DataFolha comprova, acima de qualquer dúvida razoável, é que o governo Lula é um tigre de papel. Mesmo com toda a cobertura absolutamente a favor (diferente do começo de Bolsonaro), o governo já está ladeira abaixo", disse o senador.





Conclusão: o governo não resiste a uma crise de um mês de críticas. Derrete. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) April 1, 2023

Ciro tem feito críticas constantes ao governo Lula pelas redes sociais. Na sexta-feira (31/3), por exemplo, fez comentários sobre a política econômica que vem junto ao arcabouço fiscal.



Para o bolsonarista, o tripé macroeconômico do PT se define por "inflação alta, desemprego galopante e economia em fragalhos". "Congresso já foi vacinado com ‘o Dilma 2’. ‘Dilma 3’, jamais!", ironizou Ciro.