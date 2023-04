Governo Lula faz campanha contra Fake News neste 1º de abril

Uma mentira compartilhada mil vezes não se torna verdade, mas uma ameaça capaz de destruir famílias inteiras. Iomar ficou sozinho com o filho recém-nascido para nos contar sua triste história. Vamos nos unir contra a desinformação para evitar que ela se repita. #BrasilContraFake pic.twitter.com/YJHtBLKCz9 %u2014 Governo do Brasil (@govbr) April 1, 2023

O governo Lula publicou um vídeo, neste sabádo (1º/4), popularmente conhecido como Dia da Mentira, contra o compartilhamento de Fake News. "Uma mentira compartilhada mil vezes não se torna verdade, mas uma ameaça capaz de destruir famílias inteiras", disse o governo pelo Twitter.

O vídeo, de exatos 30 segundos, narra a história de Iomar, de Nova Friburo, no Rio de Janeiro. O homem conta que, por causa de Fake News sobre a COVID-19, a família acreditou que o coronavírus era só uma gripe, e por isso perdeu os parentes.

Iomar ainda conta que a esposa estava gravida de oito meses quando morreu por complicações da COVID-19. "Hoje eu tenho que criar meu filho sozinho e tenho certeza que, se não fossem as Fake News, a minha família estaria aqui ainda", afirmou.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta (PT-RS), também compartilhou o vídeo e disse: "Fake news podem destruir o que você tem de mais precioso. E a melhor forma de se proteger é parar esse círculo vicioso, checando e denunciando notícias falsas".

Bolsonaristas

O dia 1° de abril também foi usado por políticos bolsonaristas como forma de atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Logo no ínicio do dia, o deputado federal Cabo Junio Amaral (PL-MG) publicou uma imagem em que Lula segura uma abóbora e diz "Aqui sua picanha cumpanheiro". Na leganda ele escreve que o "hoje é o dia da 'alma mais honesta' do Brasil". Outros deputados seguiram.

Nikolas Ferreira (PL-MG), foi outro que entrou na onda de comentários sarcasticos. Em uma simples mensagem ele disse "De picanha pra abóbora. Parabéns, @LulaOficial! #LulaDay".

A relação com o vegetal vem de um vídeo compartilhado pelo presidente no Tiktok sobre o Programa de Aquisição de Alimentos. "Se a gente ajudar todo mundo plantar, e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país", disse Lula no vídeo promocional enquanto segurava a abóbora.