Dia da Mentira: bolsonaristas atacam governo, Lula critica fake news

Lula recriou o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em março (foto: Ricardo Stuckert/Reprodução)

O dia 1° de abril, também conhecido como Dia da Mentira, foi usado por políticos bolsonaristas como forma de atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em contrapartida, integrantes do governo Lula aproveitaram a oportunidade para divulgar informações conta as fake news.

Logo no ínicio do dia, o deputado federal Cabo Junio Amaral (PL-MG) publicou uma imagem em que Lula segura uma abóbora e diz "Aqui sua picanha cumpanheiro". Na leganda ele escreve que o "hoje é o dia da 'alma mais honesta' do Brasil". Outros deputados seguiram.

Nikolas Ferreira (PL-MG), foi outro que entrou na onda de comentários sarcasticos. Em uma simples mensagem ele disse "De picanha pra abóbora. Parabéns, @LulaOficial! #LulaDay".

A relação com o vegetal vem de um vídeo compartilhado pelo presidente no Tiktok sobre o Programa de Aquisição de Alimentos. "Se a gente ajudar todo mundo plantar, e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país", disse Lula no vídeo promocional enquanto segurava a abóbora.

O prefil oficial do presidente Lula no Twitter compartilhou um vídeo de combate às fake news. "Uma mentira compartilhada mil vezes não se torna verdade, mas uma ameaça capaz de destruir famílias inteiras. Iomar ficou sozinho com o filho recém-nascido para nos contar sua triste história. Vamos nos unir contra a desinformação para evitar que ela se repita. #BrasilContraFake"

