Defesa de Bolsonaro vai entregar 3º conjunto de jóias, mas reclama do TCU

Advogados pediram para que tribunal verifique se há outros itens para serem devolvidos (foto: Reprodução/Estado de S. Paulo) A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou um ofício ao Tribunal de Contas da União (TCU), nessa quinta-feira (30/3), afirmando que irá entregar o terceiro kit de jóias sauditas à Caixa Econômica Federal. O prazo estabelecido pela corte, nessa quarta-feira (29/3), para a devolução dos artigos de luxo é de cinco dias úteis.









A defesa manifestou a indignação com a forma com que a situação foi tratada no último despacho do TCU, e ainda pediu para que o tribunal verifique se há outros itens que devam ser depositados “para que se evite confusão”.





Entre os itens no conjunto estariam um relógio Rolex, de ouro branco, cravejado de diamantes, com valor estimado de R$ 364 mil; uma caneta da marca Chopard, prateada e incrustada com pedras preciosas; um par de abotoaduras em ouro branco, com brilhante cravejado no centro e outros diamantes ao redor.





O ex-presidente também recebeu um anel em ouro branco com um diamante no centro e outros em forma de "baguette" ao redor. Outro item dado ao ex-presidente é um 'masbaha', um tipo de rosário árabe, feito de ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes. Fora o relógio, os demais itens somam, no mínimo, R$ 200 mil a peças similares.

Jóias foram guardadas em fazenda de Nelson Piquet

Piquet chegou a doar R$ 501 mil à campanha de reeleição de Jair Bolsonaro e R$ 200 mil para o Partido Liberal (PL). O ex-piloto também já foi “motorista” do ex-presidente nas celebrações do Dia da Independência, em 7 de setembro de 2021.