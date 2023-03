Viagem de Lula à China é remarcada para o início de Abril

Presidente Lula precisou remarcar a viagem devido uma "pneumonia leve" (foto: Reprodução/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) remarcou a viagem para a China. O embarque do chefe do executivo nacional vai ocorrer no próximo dia 11 de abril, segundo a Secretária de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).









Desde então, Lula estava trabalhando no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. Na terça-feira (28/3), o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que o presidente voltaria ao Planalto na quarta-feira (29/3).





O Planalto e o Itamaraty não confirmaram os detalhes dos compromissos na China. A expectativa é que Lula se encontre com Xi Jiping no dia 14, em Pequim, e retorne ao Brasil no dia 15.

Parceiro comercial

Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, com 152 bilhões de dólares ((803 bilhões de reais) de comércio bilateral no ano passado, ficando à frente dos Estados Unidos com US 88,8 bilhões (R$ 469 bilhões). A agenda brasileira com o parceiro é uma das prioridades das relações internacionais do governo Lula.





O convite à Lula foi feito em janeiro, mas não havia uma data específica para a vista na época.