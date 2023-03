Bolsonaro descarta eleição de Michelle para cargo executivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acredita que a sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL), não é uma boa opção para um cargo executivo, pois não tem "vivência". No entanto, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, já declarou que a ex-primeira dama tem potencial até para concorrer à Presidência da República em 2026.

Vale lembrar que a ex-primeira-dama se tornou presidente nacional do PL Mulher . Está previsto que Michelle viaje o Brasil incentivando o engajamento feminino na política.

Jair Bolsonaro, que vai ser presidente de honra do PL , disse que os parlamentares são os encarregados de serem a oposição do governo Lula. Dando indícios de sua função no PL, Bolsonaro disse que vai atuar como um conselheiro, mas também vai dar suas sugestões.