Governo Bolsonaro também negou carro blindado para Lula

Jair Bolsonaro cobrou do governo Lula carros blindados, mas também negou para o petista quando ele era ex-presidente

No dia 23 de abril de 2021, o diretor de Recursos Logísticos da Secretaria-Geral da Presidência, Maurílio Costa dos Santos, assinou um documento em que afirmava que a solicitação de "01 (um) veículo executivo blindado, com sirene instalada" feita pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para dar apoio ao então ex-presidente Lula, não seria atendida. O fato foi relembrado pela colunista do jornal, Bela Megale.