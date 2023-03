Nova regra fiscal supera retorno de Bolsonaro nas avaliações das redes

Governo Lula ganhou debate nas redes sociais ao apresentar novo arcabouço fiscal (foto: Reprodução/AFP) Essa quinta-feira (30/3) foi marcada por dois acontecimentos políticos que polarizaram o país novamente: o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após três meses nos Estados Unidos, e a divulgação do novo arcabouço fiscal do governo Lula. Levantamento feito pela Quaest aponta que mesmo com o retorno do ex-presidente, a nova regra fiscal ganhou o debate nas redes sociais.









O levantamento também constatou que a maior parte das menções ao ex-presidente Jair Bolsonaro foram negativas, enquanto a maior parte das menções ao regime fiscal foram positivas.





Ainda conforme a pesquisa, o regime fiscal teve 10 mil menções a mais que a volta de Jair Bolsonaro





"Pra entender a relevância desses números, vale a pena comparar com as menções em outros momentos. Em 7 de setembro do ano passado, por exemplo, Bolsonaro conseguia quase 700 mil menções. A volta do presidente só conseguiu 480 mil menções nos últimos 7 dias, ou seja, bem menos", explica Felipe Nunes, diretor da Quaest e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





A ida do ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, no dia 30 de dezembro do ano passado, fez com que Bolsonaro tivesse 520 mil menções.