Ao lado de Bolsonaro, Michelle elogia foto de Valdemar Costa Neto

Ao visitar a galeria de imagens de líderes do Partido Liberal, na sede da sigla, em Brasília, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), em tom descontraído, elogiou a foto do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Ex-primeira-dama é agora presidente nacional do PL Mulher (foto: Isac Nóbrega/PR)







De acordo com o presidente do PL, a galeria ainda está sendo atualizada e novas fotos devem ser incorporadas. A foto de Michelle, agora presidente nacional do PL Mulher, já está na galeria.

Presidentes do PL





Tanto o ex-primeira Jair Bolsonaro, quanto Michelle Bolsonaro, ganharam cargos na sigla.