Michelle Bolsonaro toma posse como presidente do PL Mulher

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tomou posse como presidente nacional do PL Mulher na manhã desta terça-feira (21/03), em Brasília. O cargo da ex-primeira dama tem o objetivo de incentivar o engajamento feminino na política. No evento, Michelle afirmou que o PL é o partido que mais valoriza as mulheres e que, em sua função, vai respeitar as diferenças de cada mulher.





“O PL é o partido que mais valoriza a mulher e, juntas, vamos ser esse canal para incentivar e estimular a participação da mulher no cenário político eleitoral, respeitando sempre as diferenças de cada uma, como protagonistas de suas próprias histórias”, disse Michelle em seu discurso.









Michelle ganhou destaque na campanha à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando tomou à frente, em várias oportunidades, para dialogar com um público que não demonstrava um apoio maciço a Bolsonaro: o feminino.

Ela anunciou que seria presidente do PL Mulher em fevereiro, junto ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, poucas semanas após retornar ao Brasil. No PL Mulher, a ex-primeira-dama deve receber o mesmo salário de um deputado federal: R$ 33.763.00.

Foram convidados para o evento, as presidentes estaduais do PL Mulher, incluindo a de Minas Gerais, a deputada Delegada Sheila (PL-MG). A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), as senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Bia Kicis (PL-DF), a deputada federal mineira Rosângela Reis (PL-MG), entre outros.





Apesar de o evento ser voltado às mulheres, líderes homens do PL abriram os discursos do evento. Dentre eles, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, o senador Magno Malta (PL-ES) e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC).

Bolsonaro abriu o evento

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou ao discursar no evento de posse de Michelle Bolsonaro (PL) como presidente nacional do PL Mulher. Ainda nos Estados Unidos, ele fez uma live e foi o primeiro a se pronunciar na solenidade. Na ocasião, Bolsonaro parabenizou a esposa e afirmou que queria estar presente no evento.

“Hoje é um dia muito especial. Estamos com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento ao lado da minha esposa e da minha família. (...) Quero desejar a todas as mulheres do Brasil, em especialmente a senhora Michelle, que Deus dê muita força para que estejam sempre ao nosso lado, para juntos pavimentarmos o futuro do nosso país”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente ressaltou, ainda, que por ter “pessoas fantásticas” no PL, é possível ter “esperança”, mesmo em um “momento difícil que o Brasil se apresenta”, disse. Bolsonaro não se reelegeu e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente do Brasil no segundo turno das eleições, em 30 de outubro do ano passado.











O dia também marca a comemoração dos 68 anos de Jair Bolsonaro. No evento, Michelle pediu aos convidados para cantar parabéns ao ex-presidente.