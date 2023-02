Michelle Bolsonaro sobre presidir o PL Mulher: 'Quero ser inspiração'

Michelle Bolsonaro é a Presidente Nacional do PL Mulher e Bia Kicis do Distrito Federal (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, disse que o seu objetivo é ser uma "inspiração" para que as mulheres entrem no meio político. Ao lado da deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que agora assume o PL Mulher do Distrito Federal, elas afirmaram que vão viajar o país com o objetivo de incentivar o engajamento feminino na política.