Moro sobre julgamento de Bretas no CNJ: 'Virou alvo'

Moro, um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato, foi considerado "parcial" no julgamento contra o presidente Lula (foto: Mauro Pimentel/AFP) O senador Sergio Moro (União-PR) alegou que o juiz Marcelo Bretas "virou alvo" do Conselho Nacional de Justiça injustamente. Bretas, magistrado da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, será julgado nesta terça-feira (28/2) pelo Conselho. O CNJ analisa se o juiz cometeu desvios ao conduzir processos da Lava Jato.





Para o senador Sergio Moro, Bretas fez um "grande trabalho" na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele alega que falta fundamento nas acusações contra o juiz.





Moro é um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato. O ex-Juiz Federal foi considerado parcial ao julgar os processos e condenar o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Julgamento





Bretas é alvo de três processos: um da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); um segundo do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD); e outro é uma reclamação disciplinar do corregedor-nacional da Justiça, Luis Felipe Salomão. Se condenado, pode ser afastado do cargo.





O CNJ vai julgar as reclamações disciplinares abertas para investigar denúncias que atribuem ao juiz supostas negociação de penalidades com advogados e procuradores e atuação para "influenciar" o resultado da eleição para o governo do Rio em 2018.