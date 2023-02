Lava-Jato: novo juiz assinava como 'LUL22' em processos eletrônicos

Novo rosto da operação Lava-Jato, o juiz Eduardo Fernando Appio prometeu trazer novo gás à força-tarefa de combate à corrupção (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)





A informação consta de prints das telas do sistema da Justiça que não puderam ter a autenticidade confirmada. As assinaturas costumam ter três letras e dois números. O Antagonista procurou o juiz, mas o magistrado não quis se manifestar por questões internas da Justiça Federal.





Novo rosto da operação Lava-Jato, o juiz Eduardo Fernando Appio prometeu trazer novo gás à força-tarefa de combate à corrupção.



O magistrado define o ex-juiz da operação e agora senador, Sergio Moro (Podemos), como ex-amigo e critica os métodos que o ex-juiz utilizou quando ocupava o mesmo cargo.

Novo juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos principais casos da Operação Lava-Jato, Eduardo Appio, já usou como identificação eletrônica, no sistema processual da Justiça, o codinome "LUL22", em referência à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).A informação é do jornalSegundo o jornal, Appio assinava como “LUL22” na plataforma e-proc, de acordo com o jornal.