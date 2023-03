Aniversário do mito: e aí, Bolsonaro, valeu a pena?

Bolsonaro em evento nos Estados Unidos (foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Não sou dos mais entusiasmados com aniversários. Detesto a ideia de envelhecer, ainda que a alternativa seja pior. Por isso, quanto mais queridos ao meu redor, mais alegrias, mais cerveja e torresmo no dia do niver, menos a deprê me pega.





Hoje é aniversário de Jair Bolsonaro, o ex-verdugo do Planalto, e daí me peguei pensando a respeito: que merda!





Sim, porque na condição de autoexilado, sozinho, odiado por mais da metade de seus compatriotas, morrendo de medo de voltar ao país e ser preso , vamos combinar, não é o aniversário dos sonhos, não.

O cara recebeu um presente do destino (sua eleição) e atirou no lixo. Conseguiu ser o primeiro presidente a perder a reeleição desde a redemocratização do Brasil. Pior. Com sua incompetência e desumanidade, conseguiu retirar da cadeia e ressuscitar politicamente o chefão petista , Lula da Silva, o ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro).

Dilma Rousseff, nossa eterna estoquista de vento, diria: “répi bordei tuiu”. Eu não digo nada! Desejo um aniversário digno de quem tentou um golpe de Estado e ajudou o coronavírus a levar embora 700 mil brasileiros. Ou seja, um aniversário fúnebre e indigesto.