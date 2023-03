Bolsonaro chora na posse de Michelle como presidente do PL Mulher

Ainda nos Estados Unidos, Bolsonaro fez uma live e foi o primeiro a se pronunciar na solenidade. Na ocasião, Bolsonaro parabenizou a esposa e afirmou que queria estar presente no evento. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou ao discursar no evento de posse de Michelle Bolsonaro (PL) como presidente nacional do PL Mulher.Ainda nos Estados Unidos, Bolsonaro fez uma live e foi o primeiro a se pronunciar na solenidade. Na ocasião, Bolsonaro parabenizou a esposa e afirmou que queria estar presente no evento.









O ex-presidente ressaltou ainda que, por ter “pessoas fantásticas” no PL, é possível ter “esperança”, mesmo em um “momento difícil que o Brasil se apresenta”, disse. Bolsonaro perdeu a eleição de presidente para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, em 30 de outubro do ano passado.



O dia também marca a comemoração dos 68 anos de Jair Bolsonaro. No evento, Michelle pediu aos convidados para cantar parabéns ao ex-presidente.

PL Mulher





(foto: Reprodução/Facebook PL)

Michelle Bolsonaro tomou posse como presidente nacional do PL Mulher na manhã desta terça-feira (21/03), em Brasília. O cargo da ex-primeira dama tem o objetivo de incentivar o engajamento feminino na política. Michelle ganhou destaque na campanha à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando tomou à frente, em várias oportunidades, para dialogar com um público que não demonstrava um apoio maciço a Bolsonaro: o feminino.

Foram convidados para o evento as presidentes estaduais do PL Mulher, parlamentares eleitos pelo PL, governadores do partido, além de autoridades de outras legendas, como a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e as senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS), entre outros.





Michelle anunciou que seria presidente do PL Mulher em fevereiro, junto ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, poucas semanas após retornar ao Brasil. No PL Mulher, a ex-primeira-dama deve receber o mesmo salário de um deputado federal: R$ 33.763.00.