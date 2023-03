Michelle Bolsonaro fará talk show no evento em que assume o PL Mulher

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai assumir a presidência da área para mulheres do Partido Liberal (foto: Reprodução)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro conduzirá um talk show na próxima terça-feira (21), quando assume a presidência do PL Mulher.



Serão convidadas outras políticas, como a governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e as senadoras Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF).





Na conversa, as convidadas falarão sobre os desafios de conciliar política com a desigualdade de gênero e compartilharão suas trajetórias. O evento será transmitido pela internet e somente mulheres poderão participar presencialmente.

A ideia do PL é, com isso, estimular a filiação de mulheres em todo o país e ajudar a fortalecer a legenda a tempo das eleições municipais de 2024.Antes do bate papo, haverá uma cerimônia formal para a passagem da presidência do PL Mulher da deputada Soraya Santos (RJ) para Michelle. Jair Bolsonaro não é esperado para o evento, porque ainda estará nos EUA.A partir da cerimônia de posse, o PL pretende criar uma agenda de viagens para Michelle pelo país. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, espera que ela ajude a atrair prefeitos já eleitos ao PL.Michelle sofreu desgaste nos últimos dias em razão do escândalo das joias doadas pela Arábia Saudita, que supostamente seriam destinadas a ela.Mesmo assim, segue sendo considerada uma aposta do partido para a eleição de 2026, citada para disputar o Senado ou até a Presidência da República.