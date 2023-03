Deltan crítica decisão de novo juiz da Lava Jato: 'Moro nunca fez'

Atualmente, Deltan é deputado federal (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados ) O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-procurador da Operação Lava Jato, criticou a decisão do novo juiz da Lava Jato, Eduardo Fernando Appio, de prender o doleiro Alberto Youssef novamente. Ontem, o juiz ordenou que Youssef voltasse ao regime fechado.













"Novo juiz da Lava Jato se diz garantista e imparcial, mas decretou prisão de Youssef "de ofício", sem provocação do Ministério Público ou Polícia - algo que garantistas condenam como indevido e, aliás, Moro nunca fez na Lava Jato", escreveu Deltan em seu Twitter.





"Ao mesmo tempo em que prendia Youssef numa decisão bastante, vamos dizer, "econômica" nos fundamentos, revogou prisão preventiva do réu foragido Tacla Duran, cultuado pela esquerda por ter atacado a Lava Jato. Vai vendo.", completou.

Ao mesmo tempo em que prendia Youssef numa decisão bastante, vamos dizer, "econômica" nos fundamentos, revogou prisão preventiva do réu foragido Tacla Duran, cultuado pela esquerda por ter atacado a Lava Jato. Vai vendo... %u2014 Deltan Dallagnol (@deltanmd) March 21, 2023





De acordo com o jornal a Folha de S. Paulo, Moro teve oito das 45 sentenças expedidas de 2014 a 2018 no âmbito da operação anuladas no STF ou no STJ.

Prisão de Youssef





Ele foi condenado pelo então juiz Sergio Moro em penas que somam mais de 120 anos de prisão. Porém, deixou o regime fechado em 2016 , graças ao acordo de delação.





A nova prisão foi ordenada pelo juiz Eduardo Fernando Appio e, segundo o despacho, tem como base uma representação para fins penais da Receita Federal.