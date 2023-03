Padre Kelmon processa Igreja Ortodoxa e pede R$ 500 mil por danos morais

Nas eleições de 2022, Kelmon se apresentou como sacerdote da Igreja Ortodoxa no Brasil, aparecendo em peças de campanhas com vestimentas tradicionais da igreja (foto: Mauro Pimentel/AFP)



O ex-presidenciável Padre Kelmon (PTB) está processando a Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil por danos morais.

Autoprocalamado 'sacerdote ortodoxo', o político pede uma indenização de R$ 500 mil e direito de reposta da instituição devido a uma publicação, feita no período eleitoral, em que a entidade afirmou que Kelmon não tinha qualquer vínculo com igrejas ortodoxas. Na época, o texto foi assinado por Dom Tito Paulo George Hanna , arcebispo da Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia do Brasil.





Nas eleições de 2022, Kelmon se apresentou como sacerdote da Igreja Ortodoxa no Brasil, aparecendo em peças de campanhas com vestimentas tradicionais da igreja, inclusive nos debates presidenciais.





Conforme informado ao jornal O Globo, o advogado do ex-presidenciável, Diego Maxwell, alega que Kelmon teve a "sua imagem e sua dignidade abalada, tendo sido veiculado de maneira indevida a notícia de que era falso padre".









Desligado da Igreja Ortodoxa do Peru