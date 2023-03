PGR denuncia ao STF mais 150 pessoas por atos golpistas

Com as novas denúncias, número de acusados pela PGR pelos atos golpistas chega a 1.187 (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Procuradoria-Geral da República denunciou, ontem, mais 150 investigados pelos atos golpistas do 8 de janeiro, sendo que 16 deles são acusados como executores das depredações - foram flagrados dentro do Palácio do Planalto no dia em que parte das dependências das sedes dos Três Poderes foram destruídas.