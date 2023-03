Flávio sobre Bolsonaro: 'O que fez de errado para ser preso?'

Senador acredita que Bolsonaro não fez "nada de errado" (foto: Isac Nóbrega/PR) O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acredita que não há razões para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser responsabilizado pelos atos antidemocráticos que levaram a depredação do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Apesar da declaração do parlamentar, Bolsonaro alvo de investigações no Supremo Tribunal Federal (STF).





O ex-presidente foi incluído no inquérito de investigação dos atos golpistas ainda em janeiro. A medida foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República ainda em janeiro , e acatada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro é suspeito de instigar a invasão.

Leia: As investigações sobre o governo Bolsonaro que estão em andamento

O senador Flávio Bolsonaro também destaca que a ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro não tem relação com os atos antidemocráticos.

"Não há nenhuma vinculação do 8 de janeiro com essa ação no TSE. Não é questionar o processo eleitoral, ele sempre buscou mais transparência e segurança para o processo eleitoral. Seria obrigação do TSE. E, por querer mais transparência, mais segurança, não dá para tratar o Bolsonaro como alguém que é contra a democracia".