Ipec: maioria não vê culpa de Bolsonaro em atos golpistas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não é visto como culpado pelos atos antidemocráticos - que levaram a depredação às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro - para 51% dos brasileiros. É o que aponta nova pesquisa do Ipec, divulgada neste domingo (19/3).

Maioria dos brasileiros não culpa Bolsonaro por invasão no Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto

De acordo com o levantamento, 19% dos entrevistados defendem que o ex-presidente seja preso pelos atos antidemocráticos.Jair Bolsonaro foi incluído no inquérito de investigação dos atos golpistas. A medida foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República ainda em janeiro , e acatada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro é suspeito de instigar a invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF.