Bolsonaro culpa esquerda pelos atos golpistas: 'Nosso pessoal jamais faria'

Bolsonaro discursou na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), nesse sábado (4/3), nos Estados Unidos (foto: Anna Moneymaker/AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) culpou a "esquerda" pela invasão às sedes dos três Poderes no dia 8 de janeiro, que levou a depredação do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Para Bolsonaro, seus aliados, os principais suspeitos de terem depredado os prédios públicos, jamais teriam participado dos atos golpistas.









"As manifestações da direita ao longo de quatro anos foram todas pacíficas e não temos nada temer", disse Bolsonaro à NBC, nesse sábado (4/3).





"Jamais o nosso pessoal faria o que foi feito agora no 8 de janeiro. Cada vez mais nós temos a certeza que foram pessoas de esquerda que programaram aquilo tudo", completa.





Tentando esquivar da responsabilidade pelos atos golpistas, Bolsonaro disse que "não era mais presidente" e que "estava fora do Brasil".





Durante a entrevista, Bolsonaro disse que pretende retornar ao Brasil ainda este mês. O ex-presidente afirma que ele e seus aliados querem "apurar" os atos golpistas, mas alega que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está "impedindo".





Questionado se vai retornar ao país e enfrentar as acusações, o ex-presidente disse que não responde a nenhum processo. "Não fui citado em absolutamente nada”, alega.









Bolsonaro é suspeito de incentivar o crime em razão de uma publica feita nas redes sociais.





O inquérito no qual ele será investigado mira os "autores intelectuais" e os responsáveis por instigar os bolsonaristas a invadirem e depredarem o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e a sede do STF.





O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República.