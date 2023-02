Atos golpistas: deputado bolsonarista consegue assinaturas para abrir CPMI

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que visa investigar a invasão ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, sairá do papel. O deputado federal André Fernandes (PL-CE) confirmou nesta sexta-feira (24/2) que conseguiu coletar o restante das assinaturas que faltavam no Senado e na Câmara dos Deputados.

De acordo com o parlamentar, ele coletou 32 assinaturas para a instauração da CPMI . E também conseguiu 172 na Câmara dos Deputados. “Acabamos de alcançar o número mínimo de assinaturas na Câmara e no Senado para a instauração da CPMI do 8 de janeiro. Foram 32 no Senado e 172 na Câmara até agora. Art. 21 do Reg. Comum do CN: uma vez requerida por 1/3 das casas, a instauração é automática”, escreveu ele nas redes sociais.