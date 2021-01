Lira diz não se opor a CPMI da pandemia, mas refuta 'politização' de vacina

Arthur Lira se encontrou com deputados mineiros nesta quinta-feira. (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Corrida por assinaturas

Embora apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Nesta quinta-feira (21/01), ele disse não ver problemas sobre a criação do colegiado, desde que o número mínimo de assinaturas para o início dos trabalhos seja atingido.Apesar da posição sobre a CPMI,e pediu união em torno da busca por soluções para os problemas impostos pela COVID-19. O alagoano voltou a clamar pela “não politização” da vacina.“A CPI é um instrumento normal e legislativo de Câmara e Senado. Nosso papel é legislar e fiscalizar. Se tiver a maioria das assinaturas, não vejo problema.O importante é que aja com isenção e apure se houve algum erro”, disse, na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, após se encontrar com parte da bancada mineira na Câmara “Estamos trabalhando incessantemente. O momento não é só de criticar. É de apresentar soluções e todo mundo se engajar, para que empresários, políticos e governos estaduais, federais e municipais lutem para que a vacina chegue a todos. Essa é a nossa causa. As saídas estão aparecendo”, continuou.Questionado sobre a decisão do Palácio do Planalto de afastar o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, das negociações para a importação de insumos da China em prol da fabricação de imunizantes, disse que a atitude cabe ao governo. “É importante que todo mundo se desnuda de vaidades e compreenda sem limites. E que, quem puder ajudar, ajude”, falou.“É um momento de pressão mundial pela. Não é um problema só do Brasil. Alguns países estão adiantados, outros na mesma situação. O que não podemos permitir é que todos nós, juntos, não tenhamos um calendário, um plano, para que a gente consiga seguir todas as etapas ajustadas diante do Ministério da Saúde.Partidos como a Rede e o PSB têm colhido assinaturas para a instalação da comissão. A crise humanitária que se abate sobre Manaus (AM) pela falta de oxigênio também é pauta pretendida pelos parlamentares. Para a criação do colegiado, é preciso angariar o apoio de 171 deputados e 27 parlamentares. Os números correspondem a um terço do número de componentes de cada Casa Legislativa.Em 2019. foi aberta a CPMI das fake news, que investiga o disparo em massa de mensagens falaciosas durante a campanha eleitoral de 2018. Comitiva de mineiros com Lira Vinte e nove deputados acompanharam a visita de Arthur Lira à Prefeitura de BH. Depois, ele foi à Assembleia Legislativa. Um encontro com o governador Romeu Zema (Novo) também estava previsto. Ele estimou ter mais de 30 votos de parlamentares de Minas Gerais.O grupo teve presenças como Marcelo Aro (PP), Júlio Delgado (PSB), Luis Tibé (Avante), Fred Costa (Patriota), Weliton Prado (Pros) e Diego Andrade (PSD), líder da bancada estadual.