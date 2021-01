Lira pode ter maioria da bancada mineira na eleição da Câmara

Deputado Federal Arthur Lira (PP), em visita à PBH nesta quinta-feira (21/01 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Candidato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à presidência dados Deputados, o alagoano Arthur(PP) deve ter a maioria dos votos dana eleição da Mesa Diretora. Nesta quinta-feira (21/01), 29 dos 53 parlamentares do estado estiveram com Lira em reunião na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O candidato disse esperar ter mais de 30de representantes mineiros.