Candidato ao comando da Câmara, Lira se reúne com Kalil e Zema em BH

Alagoano Arthur Lira busca encorpar candidatura ao comando da Câmara dos Deputados (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

Próximos passos da ‘tour’ de Lira

Articulações no Senado também passaram por BH

Candidato de Jair Bolsonaro (sem partido) à presidência da Câmara dos Deputados,(PP-AL) estará em Belo Horizonte nesta quinta-feira (21/01). Ele deve se encontrar com o prefeito Alexandre(PSD) e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV). A agenda tem, ainda, reunião com o governador Romeu(Novo).Lira tem peregrinado pelo país em busca de apoios para encorpar sua chapa na disputa pelo comando da Mesa Diretora.Lira é representante do Centrão, grupo formado por parlamentares que dão sustentação ao governo federal. Deputados federais mineiros deverão participar da reunião do alagoano com o governador.O parlamentar do PP permanece em Belo Horizonte até sexta-feira (22). Logo no início da manhã, ele tem agenda prevista com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (), Flávio Roscoe.Os encontros de Lira em BH começam às 16h30, na sede da prefeitura. Uma hora depois, ele deve partir rumo à sede do Legislativo estadual. Às 18h30, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) sediará a conversa com Zema e os deputados federais.Nessa quarta (20), Arthur Lira passou pelo Rio de Janeiro, onde esteve com parlamentares estaduais e federais, além do governador local, Cláudio Castro (PSC). A deputada Flordelis, acusada de mandar matar o marido, estava na comitiva Em solo fluminense, Lira disse que, se eleito, dará prioridade a temas orçamentários. Ele pediu o fim da “politização” das vacinas anti-COVID-19 . "Nós temos que tratar todos juntos, desta vez sem politização nenhuma, da questão da vacina. A vacina tem que ser para todos, para toda a população, para todo estado. Não tem que ser para este ou para aquele", falou.Da capital mineira, o alagoano se desloca para o Mato Grosso do Sul, para dar continuidade ao giro pelo país. Ele também esteve em localidades como Santa Catarina e Sergipe.Arthur Lira deve rivalizar com Baleia Rossi (MDB-SP), candidato apoiado pelo atual comandante da Casa,(DEM-RJ). O paulista tem o aval de legendas à esquerda, como o PT.Dois mineiros – Fábio Ramalho (MDB) e André Janones (Avante) – lançaram candidaturas avulsas à presidência da Câmara. Congressistas como Marcel Van Hatten (Novo-RS), Luiza Erundina (Psol-SP), Capitão Augusto (PL-SP) e Alexandre Frota (PSDB-SP) também estão no páreo.A votação, secreta, será no em 1º de fevereiro (uma segunda-feira). Para ser eleito, o candidato precisa da maioria simples de 513 votos dos demais parlamentares daKalil voltará a receber um candidato à chefia do Legislativo após cerca de duas semanas. No dia 5, ele esteve com(DEM-MG), postulante à presidência do Senado Federal.O encontro com o prefeito belo-horizontino foi fundamental para sedimentar o apoio do PSD ao mineiro . No que tange à Câmara, os pessedistas já embarcaram na candidatura de Arthur Lira.