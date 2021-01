BH e mais sete capitais terão carreatas pró-impeachment de Bolsonaro

Movimento vai ocorrer sábado em Belo Horizonte e em outras sete capitais (foto: Reprodução)

Manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) organizaram para o próximo sábado (23/1) um ato nacional exigindo o impeachment do chefe do Executivo federal. A hashtag #ForaBolsonaro foi uma das mais usadas no Twitter nesta tarde pelos organizadores, com o intuito de convocar os seguidores contrários ao governo.





Na capital mineira, o ato começará às 16h, com saída do Mineirão. Em São Paulo, a carreata começará está marcada para sair às 14h, na Assembleia Legislativa (Alesp). Já no Rio de Janeiro, o movimento sairá às 10h do Monumento Zumbi. Em Brasília, o horário de início será às 9, na Funarte.





Entre as justificativas para o impeachment de Bolsonaro, estão as atitudes do presidente em relação à pandemia da COVID-19 - é visto como o responsável pelos mais de 200 mil mortos - e o teor negacionista do discurso contra as vacinas.